Швейцарське місто Люцерн безкоштовно передасть Житомиру 13 вживаних тролейбусів
Тролейбуси постачатимуть до кінця 2027 року
До теми
Швейцарське місто Люцерн планує передати Житомиру 13 вживаних тролейбусів, із яких три трисекційних тролейбуси-гармошки довжиною 25 метрів. Про це повідомляє Luzerner Zeitung.
За словами представника транспортної компанії VBL Марка Швеглера, що ініціатором передачі тролейбусів українському місту став Державний секретаріат з економічних питань (SECO) та міська влада Люцерна. Наразі компанія шукає партнера для транспортування автобусів до України.
Якщо контракт укладуть, Житомир отримає 10 зчленованих довжиною 18 м та три двочленних тролейбуси на 23 м, так звані гармошки. Тролейбуси мають доставити в Україну в період із квітня 2026 року по грудень 2027 року. Крім тролейбусів, Житомир отримає обладнання для технічного обслуговування.
У коментарі місцевому сайту Житомир.info заступник мера Житомира Олександр Шевчук пояснив, що трисекційні тролейбуси будуть «донорами» запчастин для менших.
«Це швейцарські тролейбуси класу “гармошка”, такі двосекційні у нас вже ходять на маршрутах у Житомирі. Передача тролейбусів – це наслідок співпраці з SECO. Меморандум про передачу ще не підписаний, це поки що наміри. Ми були в місті Люцерн, нам показали ці тролейбуси, вони їх готують до передачі й компанія-виробник готова нас забезпечити якоюсь кількістю запчастин. Тролейбуси ми отримаємо на безоплатній основі, наші водії пройдуть під них окреме навчання в місті Люцерн. Це не нові тролейбуси, але вони в гарному стані, це ексклюзивний швейцарський виробник, такий новий тролейбус коштує від 1,5 млн швейцарських франків (від 82 млн грн), він зроблений в алюмінієвому кузові, низькопідлогові», – розповів Олександр Шевчук.
Ці тролейбуси виготовили у 2004 – 2006 роках. Салон розрахований на 132 пасажири, та 48 місць для сидіння.
Швейцарські тролейбуси будуть працювати у Житомирі на маршрутах №1, №2 та №3.