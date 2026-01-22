Житомир отримає 10 зчленованих довжиною 19 м та три двочленних тролейбуси на 25 м

Швейцарське місто Люцерн планує передати Житомиру 13 вживаних тролейбусів, із яких три трисекційних тролейбуси-гармошки довжиною 25 метрів. Про це повідомляє Luzerner Zeitung.

За словами представника транспортної компанії VBL Марка Швеглера, що ініціатором передачі тролейбусів українському місту став Державний секретаріат з економічних питань (SECO) та міська влада Люцерна. Наразі компанія шукає партнера для транспортування автобусів до України.

Якщо контракт укладуть, Житомир отримає 10 зчленованих довжиною 18 м та три двочленних тролейбуси на 23 м, так звані гармошки. Тролейбуси мають доставити в Україну в період із квітня 2026 року по грудень 2027 року. Крім тролейбусів, Житомир отримає обладнання для технічного обслуговування.

У коментарі місцевому сайту Житомир.info заступник мера Житомира Олександр Шевчук пояснив, що трисекційні тролейбуси будуть «донорами» запчастин для менших.

«Це швейцарські тролейбуси класу “гармошка”, такі двосекційні у нас вже ходять на маршрутах у Житомирі. Передача тролейбусів – це наслідок співпраці з SECO. Меморандум про передачу ще не підписаний, це поки що наміри. Ми були в місті Люцерн, нам показали ці тролейбуси, вони їх готують до передачі й компанія-виробник готова нас забезпечити якоюсь кількістю запчастин. Тролейбуси ми отримаємо на безоплатній основі, наші водії пройдуть під них окреме навчання в місті Люцерн. Це не нові тролейбуси, але вони в гарному стані, це ексклюзивний швейцарський виробник, такий новий тролейбус коштує від 1,5 млн швейцарських франків (від 82 млн грн), він зроблений в алюмінієвому кузові, низькопідлогові», – розповів Олександр Шевчук.

Ці тролейбуси виготовили у 2004 – 2006 роках. Салон розрахований на 132 пасажири, та 48 місць для сидіння.

Швейцарські тролейбуси будуть працювати у Житомирі на маршрутах №1, №2 та №3.