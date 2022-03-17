Швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank допомагає росіянам обходити заборону на користування у європі та в інтернеті картками платіжних систем Visa і Mastercard, повідомило у середу, 16 березня, «Радіо Свобода».

Як відомо, 6 березня найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії. У керівництві Visa пояснили це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України. Майже одночасно про аналогічне рішення заявив і основний конкурент Visa – Mastercard. Як було роз’яснено, картки цих міжнародних платіжних систем, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати за кордоном, у тому числі, на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Однак росіяни обходять цю заборону, відкриваючи мультивалютні карткові рахунки у швейцарському інтернет-банку Dukascopy Bank. Про це журналісти дізналися, аналізуючи дописи російських блогерів.

На сторінці банку зазначено, що відкриття мультивалютного рахунку доступно усюди, за винятком жителів таких регіонів/країн, як, наприклад, Абхазія, так званих «ЛНР/ДНР», Венесуела, невизнане Придністров’я, Північна Корея, Іран. Росії, проти якої світ вводить масштабні санкції за вторгнення в Україну, в цьому списку немає.

Мультивалютний рахунок, як вказано на сайті, дає доступ, в тому числі, до пластикових чи віртуальних карток Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, можна «сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються карти Visa/Mastercard». Вносити кошти на рахунок, відкритий у Dukascopy Bank, можна у різний спосіб: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки, тощо.

У самому банку журналістам зазначили, що наразі там відкривають рахунки дуже багато росіян, через що відкриття такого рахунку може затягнутися до трьох днів.

На цей факт вже звернули увагу українські юристи. Зокрема, адвокат Артем Афян подав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії (FINMA). Як зазначено у його листі, є підозри «щодо невиконання швейцарським банком Dukascopy Bank SA законодавства Швейцарської Конфедерації щодо протидії відмиванню грошей та санкцій проти Російської Федерації».