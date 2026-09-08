«Електрон» може долучитися до виробництва трамвая на шинах

Львівський концерн «Електрон» обговорює виробництво чотирисекційного трамвая на шинах для Швейцарії. Компанія вже провела дві зустрічі щодо проєкту та готується до переговорів зі швейцарськими конструкторами й технологами. Про це голова правління концерну «Електрон» Юрій Бубес розповів під час Urban Mobility Forum, повідомило галузеве видання ЦТС.

За його словами, йдеться про трамвай на колесах, який складатиметься із чотирьох секцій. Подібний транспорт використовують у Китаї, а один його пілотний зразок уже є в Європі.

Такий вид громадського транспорту розглядають насамперед для гірської місцевості, де прокладати традиційні трамвайні колії складно.

«Китай уже давно використовує цю технологію, і Швейцарія теж вирішила зробити такий трамвай. Адже в гористій місцевості прокладати рейковий транспорт дуже складно», – пояснив Юрій Бубес.

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Швейцарська група конструкторів і технологів звернулася до львівського підприємства з пропозицією виготовити такий транспорт. Умови співпраці сторони планують обговорити під час міжнародної виставки транспортних технологій і залізничної індустрії InnoTrans.

В «Електроні» також розглядають можливість виробництва трамваїв на шинах для українських гірських регіонів.

«Я одразу подумав про Україну. Ми маємо Карпати, Прикарпаття і Закарпаття. Чому б нам не зробити трамвай на колесах для них?» – зазначив Юрій Бубес.

За його словами, реалізувати такий проєкт в Україні можна було б за державної підтримки та у співпраці з міжнародними донорами.

Раніше ZAXID.NET писав, що львівський концерн «Електрон» після перемоги в тендері підписав із КП «Тернопільелектротранс» контракт на постачання 17 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів вартістю 5,5 млн євро.