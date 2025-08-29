Якщо ви плануєте використовувати груші для приготування їжі, то краще обирати недостиглі плоди

Груші – це не лише смачні, але й універсальні фрукти, які підходять і для десертів, і для солоних страв. Проте обрати дійсно стиглий плід непросто. Shuba розповідає, на які ознаки потрібно звернути увагу, щоб обрати ідеальну грушу.

На що звернути увагу при виборі?

Груша має бути без плям, ударів або порізів. Вона повинна бути твердою, з гладкою шкіркою. Недостиглі груші все ще тверді на дотик на кінці плодоніжки, але повинні мати легкий аромат та почати забарвлюватися, залежно від сорту, від зеленого до жовтого або бронзового. А ось стиглі груші піддаються ніжному тиску на кінці стебла та мають сильний аромат. Колір плодів залежить від сорту та може бути будь-яким – від жовтого до бронзового.

Стигла груша насичена ароматами, повністю забарвлена та стікає солодким соком, якщо ви надрізаєте фрукт або тиснете пальцем. А ось занадто м’які, перестиглі груші не тільки втрачають аромат, але й не тримають форму, тож краще їх не обирати.

Якщо ви плануєте використовувати груші для приготування їжі, то краще обирати недостиглі плоди. Вони триматимуть форму, незалежно від того, чи будуть вони запечені, чи тушковані. Проте м’які груші підійдуть для приготування грушевого соусу.