Цілий кавун може зберігатися за кімнатною температури від одного до двох тижнів

Кавун – символ літа, але щоб насолоджуватися його солодким смаком якомога довше, важливо правильно його зберігати. Martha Stewart розповідає, як зберігати кавун так, щоб він не зіпсувався.

Цілий кавун

«Після того, як ви розріжете кавун, час, протягом якого він зберігатиметься, змінюється», – зазначає Ізабелла Мачко, старша технологиня харчових продуктів у Parker Development.

Шкірка кавуна діє як захисний бар’єр, який запобігає контакту кисню з фруктом. Якщо ви не плануєте їсти кавун в той же день, коли купили, краще залишати його цілим якмога довше.

Нарізаний кавун

Щойно кавун розрізають, все змінюється: внутрішня частина плоду стає легкою мішенню для псування через високий вміст води. Тому, коли ви розрізаєте кавун, спосіб його зберігання має велике значення.

Будь-який розрізаний кавун потрібно накрити та поставити в холодильник, щоб максимально продовжити його свіжість. Маленькі шматочки можна зберігати в герметичних контейнерах, але з великими шматочками все складніше. Вам потрібно буде накрити ділянку розрізу поліетиленовою плівкою.

Як довго зберігається кавун?