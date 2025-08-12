Діяти треба швидко: як продовжити термін зберігання кавуна
Кавун – символ літа, але щоб насолоджуватися його солодким смаком якомога довше, важливо правильно його зберігати. Martha Stewart розповідає, як зберігати кавун так, щоб він не зіпсувався.
Цілий кавун
«Після того, як ви розріжете кавун, час, протягом якого він зберігатиметься, змінюється», – зазначає Ізабелла Мачко, старша технологиня харчових продуктів у Parker Development.
Шкірка кавуна діє як захисний бар’єр, який запобігає контакту кисню з фруктом. Якщо ви не плануєте їсти кавун в той же день, коли купили, краще залишати його цілим якмога довше.
Нарізаний кавун
Щойно кавун розрізають, все змінюється: внутрішня частина плоду стає легкою мішенню для псування через високий вміст води. Тому, коли ви розрізаєте кавун, спосіб його зберігання має велике значення.
Будь-який розрізаний кавун потрібно накрити та поставити в холодильник, щоб максимально продовжити його свіжість. Маленькі шматочки можна зберігати в герметичних контейнерах, але з великими шматочками все складніше. Вам потрібно буде накрити ділянку розрізу поліетиленовою плівкою.
Як довго зберігається кавун?
- Цілий кавун може зберігатися за кімнатною температури від одного до двох тижнів. Якщо у вас є місце в холодильнику, зберігання там продовжить термін придатності ще на два тижні.
- Спосіб нарізки злегка впливає на термін зберігання. За словами Ізабелли, в холодильнику кавун зберігатиме свіжість від трьох до семи днів. Великі шматки зберігатимуться ближче до семи днів, а кубики та маленькі шматочки можуть почати псуватися вже через три дні.