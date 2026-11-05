Sinsay тимчасово закрила магазини в Запоріжжі та Сумах

У вересні та жовтні 2026 року в Україні припинили або призупинили роботу кілька магазинів і закладів харчування відомих мереж. Серед них – Sinsay, «Книгарня Є», «Сирне королівство», піцерії «1708» та ресторани BPSH. Частина компаній закрила локації через російські обстріли та безпекові ризики, інші – через падіння відвідуваності й збитковість, повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

Які магазини призупинили роботу через обстріли?

У жовтні польська мережа Sinsay тимчасово закрила магазини в Запоріжжі та Сумах, зокрема в торговельному центрі «Київ». Причиною стала погіршена безпекова ситуація та посилення російських ударів по торговельних центрах.

Від російських атак також постраждали два торговельні центри Metro. 8 вересня пошкоджень зазнав об’єкт у Миколаєві, а 21 жовтня – у Рівному. Обидва магазини тимчасово зачинили, щоб оцінити збитки та спланувати відновлення.

Крім того, «Книгарня Є» закрила дві точки на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. У компанії пояснили це неможливістю повноцінно працювати за нинішніх безпекових умов.

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Які мережі закрили магазини та ресторани через збитки

Українська мережа «Сирне королівство» оголосила про призупинення діяльності через безпекові ризики та регулярні збитки внаслідок російських обстрілів. Зокрема, було знищено головний офіс компанії в Києві. Наразі продовжують працювати лише окремі магазини франчайзі у Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Львові та Ужгороді.

Мережа піцерій «1708» вирішила повністю закрити свої заклади у торговельно-розважальних центрах Києва. Через часті повітряні тривоги відвідувачів фудкортів стало менше, а виторг окремих закладів скоротився до 35%. За високої вартості оренди така робота стала нерентабельною.

Ресторанна компанія Gastro Family закрила два заклади стрітфуду BPSH у центрі Києва – на вулицях Антоновича та Великій Васильківській. Серед причин назвали зменшення пішохідного трафіку, закриття офісів поблизу та скорочення кількості студентів. У столиці продовжує працювати лише один заклад BPSH – на Подолі.

До слова, у жовтні частка часу, протягом якого повітряні тривоги тривали в години роботи торговельних центрів, досягла рекордного рівня.