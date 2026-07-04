Ніжний десерт із розсипчастою пісочною основою, кремовою сирною начинкою та соковитими ягодами. Він чудово поєднує легку кислинку кисломолочного сиру зі солодкістю меду та ароматом свіжої полуниці. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Пшеничне борошно 220 г Вершкове масло 120 г Цукор 40 г Яйце 1 шт. Сіль 2 г Для начинки: Кисломолочний сир 500 г Яйця 3 шт. Мед 100 г Сметана 15% 100 г Кукурудзяний крохмаль 20 г Ванільний цукор 10 г Полуниця 200 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перетріть усе руками до стану крихти.

Крок 2 Додайте яйце та швидко замісіть однорідне тісто. Загорніть його в харчову плівку й охолодіть у холодильнику протягом 30 хвилин.

Крок 3 Розкачайте охолоджене тісто та викладіть його у форму для тарту діаметром 24–26 см. Сформуйте дно й бортики. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Змішайте кисломолочний сир, яйця, мед, сметану, кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор до однорідної маси. За бажання перебийте начинку блендером для більш ніжної текстури.

Крок 5 Вилийте сирну начинку на підготовлену основу. Рівномірно розкладіть зверху полуницю.

Крок 6 Розігрійте духовку до 170 °C. Випікайте тарт 45–50 хвилин, поки краї начинки не стануть пружними.

Крок 7 Дістаньте пиріг із духовки та повністю охолодіть його за кімнатної температури.