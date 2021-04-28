Автобуси №2а, №10 та №45 скасували наприкінці березня

Скасовані на період посиленого березневого карантину у Львові автобусні маршрути №2а, 10 і 45 відновлять у травні. Їх скасували 31 березня через додаткові обмеження на проїзд у громадському транспорті Львова.

Як повідомили 28 квітня в ЛК «АТП-1», автобуси повертатимуть на маршрути поетапно. Зокрема автобус №45 почне курсувати з 5 травня, а №2а та №11 – після 11 травня.

«На час локдауну курсування маршрутів №2а, №10 і №45 було призупинено. Очікувалося, що локдаун триватиме до завершення Великодніх і травневих свят. У зв’язку з цим ми потребуємо часу на підготовку до випуску рухомого складу та водіїв. Тому роботу цих маршрутів буде відновлено поетапно», – розповів директор АТП-1 Орест Хамула.

Зазначимо, що автобус №2а курсував від автостанції «Західна» до ЛНУ імені Івана Франка, №10 – від ТРЦ King Cross Leopolis, а автобус №45 сполучав пл. Галицьку з ТРЦ Victoria Gardens.

Нагадаємо, що львівський громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Це означає, що у транспорті можна перевозити лише певну категорію громадян, зокрема тих, хто працює в галузях, що забезпечують життєдіяльність міста. Спеціальних перепусток для проїзду в транспорті не вимагатимуть. Водночас пільговикам відновили скасований раніше безкоштовний проїзд у транспорті, однак лише з 11:00 до 16:00.