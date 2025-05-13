У вівторок, 13 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Хоче скасувати наказ про звільнення. Йосип Лось позивається до ЛНУ ім. Івана Франка. Вже відкритий для відвідувачів. У Львові відремонтували скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького. Справа усього життя. Ветеран Дмитро Ліхачов вже 30 років працює медбратом. Підстанції у центрі Львова не впізнати. На них тепер ростимуть виноград і плющ.

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