У Львові відремонтували скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 травня
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У вівторок, 13 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Хоче скасувати наказ про звільнення. Йосип Лось позивається до ЛНУ ім. Івана Франка.
- Вже відкритий для відвідувачів. У Львові відремонтували скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького.
- Справа усього життя. Ветеран Дмитро Ліхачов вже 30 років працює медбратом.
- Підстанції у центрі Львова не впізнати. На них тепер ростимуть виноград і плющ.
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