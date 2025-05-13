З нагоди Всесвітнього дня медсестри та медбрата, який відзначали 12 травня, ZAXID.NET розповідає історію Дмитро Ліхачова, який працює в медицині вже 30 років. Також він ветеран.

***

50-річний Дмитро Ліхачов – медбрат поліклініки на вул. Раппопорта, 6 Другого медоб'єднання Львова.



«Я відновлюю людей після травм, після переломів, вивихів. Я допомагаю людям відновити їхній фізичний стан. Завжди після перелому руки або ноги не так працюють так, як потрібно. Тож їх треба розробляти. Я показую людям вправи, вони під моїм наглядом роблять їх правильно. Є в мене хворі і поліомієлітом з дитинства», – розповідає медбрат з лікувальної фізкультури Другого медоб'єднання Львова Дмитро Ліхачов.

Також до поранення на фронті Дмитро Ліхачов працював у цій поліклініці і масажистом. Однак зараз, через проблеми зі здоров'ям, виконувати цієї роботи більше не може. А застало повномасштабне вторгнення Дмитра у Дубаї. Там він супроводжував паралімпійську команду України зі стрільби з лука на Чемпіонаті світу.

«Я слідкував за їхньою підготовкою і здоров'ям. Не просто реабілітологом і масажистом був. В мої обв'язки ще входило дивитися за їхнім здоров'ям. На жаль, в нас не вийшло нічого тоді, тому що почалася війна. Ми всі були приголомшені… Ми за тисячу кілометрів від дому», – пригадує Дмитро Ліхачов.

Тоді Дмитро Ліхачов вийшов на пікет проти Росії, через це потрапив до поліції.

«Ми з тренером вийшли на пікет. На другий день війни. Нас забрали в поліцію. Там без дозволу ти не можеш з табличкою навіть вийти», – розповідає Дмитро Ліхачов.

Після повернення в Україну Дмитро Ліхачов пішов на фронт добровольцем. Каже – жодних вагань не було.

«У ЗСУ я попав “по блату”. Я невійськовозобов'язаний. В мене так званий “білий квиток”. Але я медик. І коли вони відкрили мій військовий квиток в якому написано – медбрат. Мене без черги взяли в ЗСУ», – каже Дмитро Ліхачов.

Служив Дмитро Ліхачов у складі 24-ї ОМБр імені короля Данила.

«Я потрапив в Яворів 3 березня, прийняв присягу. 11 числа я вже був під Бахмутом. Золоте. На фронті я займався евакуацією з нуля. 300-х вивозив, інколи і 200-х», – розповідає медбрат.

Завдання виконував півроку, допоки не отримав поранення.

«Під час визволення Херсона і області, мене важко поранило. Я був у машині, біля переправи. Переправу бомбили і попала ракета поруч з машиною. Та машина просто на мені склалася, а це – 2 тонни. В мене було зразу 10 переломів», – пригадує Дмитро Ліхачов.

Після лікування та реабілітації Дмитро повернувся на роботу у поліклініці – працювати медбратом з лікувальної фізкультури. Медбрат каже, що його робота для нього – це можливість допомогти.