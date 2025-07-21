Варто пам’ятати, що тут багато що залежить від способу приготування

Пропарений рис дуже корисний, та багато хто не знає скільки його потрібно варити, щоб він вийшов смачним. «24 канал» розповідає, скільки часу потрібно варити такий рис.

Що таке пропарений рис?

Пропарений рис – це рис, який був оброблений парою перед обробкою та упаковкою. Він багатий на необхідні поживні речовини, які покращують травлення, сприяють виведенню токсинів та позитивно впливають на нервову та серцево-судинну системи. Але щоб повною мірою насолодитись цим рисом, потрібно опанувати правильну техніку приготування.

Скільки потрібно варити пропарений рис?

Варто пам’ятати, що тут багато що залежить від способу приготування, але якщо варити пропарений рис в мультиварці, то готування займе в середньому 25 хвилин. На приготування в каструлі піде близько 20 хвилин, причому після завершення варіння крупу потрібно залишити «доходити» ще 5 хвилин.

Але якщо ви не хочете використовувати звичайні методи приготування, то в мікрохвильовці рис вариться 15 хвилин.