Фрикадельки ідеально підійдуть як для супу, так і для пюре, як гарнір. Однак, щоб вони були ніжними та соковитими, а не розвалилися чи стали жорсткими, варто знати кілька важливих нюансів. Shuba розповідає, скільки часу потрібно готувати фрикадельки.

Скільки потрібно готувати фрикадельки?

Залежно від способу приготування та розміру кульок час може варіюватися. Зазвичай час варіння та тушкування фрикадельок практично однаковий – від 5 до 10 хвилин, якщо ваші фрикадельки з курячого чи свинячого фаршу. А у духовці фрикадельки запікаються до 30 хвилин. На парі фрикадельки готуються на 10-12 хвилин довше, ніж в окропі чи бульйоні.

Але якщо у вас яловичий фарш, такі кульки готуються довше, який би спосіб ви не вибрали.

Час варіння фрикадельок з різного фаршу:

Яловичина: 10-15 хвилин. Свинина: 8-10 хвилин. Індичка та курка: 7-10 хвилин. Баранина: 10-12 хвилин. Риба: 5-7 хвилин.

Для перших страв час варіння фрикадельок можна збільшити, адже це зробить бульйон наваристим.