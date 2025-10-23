І хоча рецепт приготування доволі простий, є нюанси, про які варто знати, щоб отримати ідеально круглі та міцні фрикадельки

Під час приготування фрикадельок часто трапляється ситуація, коли фарш просто розвалюється в процесі приготування. Ukr.Media розповідає, що варто додати під час приготування фрикадельок, щоб вони не розвалювалися.

Як зробити фрикадельки щільними?

Більшість кулінарів розповідають, що потрібно додавати рис, яйце та гарно відбивати фарш. Проте є одна хитрість, яка допоможе приготувати ідеальні фрикадельки – додати у фарш картоплю.

Але перш за все картоплю потрібно потерти. Після такого трюку фарш не буде розвалюватися і стане набагато щільнішим. А картопля не тільки поліпшить якість фаршу, але й зробить смак більш насиченим.

А що стосується яєць, то їх краще уникати. Вони додадуть фаршу жорсткості та зроблять його несмачним.