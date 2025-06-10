Заморожування смажених страв негативно позначається на смакових якостях та зовнішньому вигляді.

Деякі господині заморожують різні страви, щоб зберегти їх надовше. Однак смажені страви не підходять для цього способу зберігання. Shuba розповідає, чому їх краще не класти в морозильну камеру.

Чому не можна заморожувати смажену їжу?

Заморожування смажених страв негативно позначається на смакових якостях та зовнішньому вигляді. Також деякі смажені страви або продукти втрачають свій хрускіт, стають вологими та м’якими, а деякі розвалюються та не тримають форму.

Проте є ще одна важлива причина, чому не варто заморожувати смажене. Вся річ у тому, що жир не замерзає до кінця. У результаті навіть за мінусової температури продукти можуть почати псуватися.

Тому споживання замороженої смаженої їжі може бути небезпечним, адже у результаті ви можете отруїтись.

Які ще продукти не варто заморожувати?