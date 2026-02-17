Перед обприскуванням бажано очистити стовбур від відмерлої кори за допомогою жорсткої щітки

Соковиті, рум’яні яблука без пошкоджень – мрія кожного садівника. Та часто замість щільної м’якоті всередині плоду виявляються ходи шкідників. Улітку виправити ситуацію вже складно: комахи активно розмножуються, а плоди наливаються соком. Саме тому запорука здорового врожаю – своєчасна весняна обробка, коли дерева ще перебувають у стані спокою. Чим і кли підживити яблуні, пише ProstoWay.

Час діяти: поки бруньки сплять

Період до розпускання бруньок – найкращий момент для профілактики. У цей час личинки та збудники хвороб зимують у тріщинах кори, під старими нашаруваннями та в пристовбурному колі. Рання обробка допомагає знищити їх ще до початку активного розвитку.

Додаткова перевага – відсутність листя. Це дозволяє використовувати концентрованіші розчини без ризику пошкодити зелень.

Надійний захисник вашого саду

Одним із найефективніших засобів для ранньовесняного обприскування вважається залізний купорос у концентрації 3–5%. Він виконує одразу кілька функцій:

знищує зимуючих шкідників;

пригнічує розвиток грибкових інфекцій;

очищає стовбури від моху та лишайників.

Для приготування робочого розчину розчиніть 300–500 г препарату у 10 літрах води та ретельно перемішайте до повного розчинення.

Як правильно проводити обробку

Перед обприскуванням бажано очистити стовбур від відмерлої кори за допомогою жорсткої щітки. Саме в таких місцях найчастіше зимують шкідники.

Обробку слід проводити рясно – розчин має змочити гілки та стовбур повністю, аж до верхівки. Не менш важливо обприскати ґрунт навколо дерева, адже частина комах може перезимувати саме там.

Працюйте у суху, безвітряну погоду та використовуйте захисні рукавички. Своєчасна весняна профілактика значно підвищує шанси отримати здорові, чисті й смачні яблука без неприємних «сюрпризів» усередині.