Спаржа готується дуже швидко

Настав сезон спаржі – вишуканого овочу, сповненого корисних елементів та вітамінів. Спаржа готується дуже швидко, тому варто не відходити від плити у процесі готування, щоб вона залишилась хрумкою, радить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Підготовка спаржі до приготування

Для будь-якого способу приготування аспарагусу варто для початку правильно обробити його. Потрібно відрізати нижню частину пагонів – вона найтвердіша і жувати її не дуже приємно, тому сміливо можна різати 1,5-2 сантиметри.

Далі треба очистити спаржу на 3-4 см знизу. Однак, якщо ваш аспарагус молодий, ви можете не чистити стебло, або чистити меншу його частину.

Верх не потрібно чистити, він і без того ніжний і м’який.

Як готувати спаржу

Ви можете піти традиційним шляхом приготування, а можете використати більш лінивий.

Бланшування. Традиційно спаржу бланшують у підсоленій киплячій воді впродовж 1 хвилини. Відразу після цього її варто дістати з окропу, перекласти в миску з холодною водою, щоб зупинити приготування, а потім – на паперовий рушник, щоб вода увібралася. Опісля спаржу можна додавати в салати чи інші страви, полити соусом, або ж додатково обсмажити на вершковому маслі впродовж іще однієї хвилини.

Квітка аспарагуса завжди ніжна, тому її можна не ошпарювати, щоб вона була більш хрумкою. Тож відріжте квіточки, а ніжки розріжте іще надвоє. Пробланшуйте їх, викладіть уже із квіточками на сковорідку та смажте так само впродовж 1-2 хвилин.

Запікання. Ще один спосіб готування без ошпарювання – запікання. Просто вимийте та очистіть аспарагус, викладіть у форму для запікання, збризніть оливковою олією та запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 8-10 хвилин. Час залежить від того, наскільки спаржа молода й велика, а також від бажаної структури: якщо любите хрумку – не запікайте її більше 8 хвилин, якщо м’якшу треба 10-11 хвилин.

Обсмажування. Ще один метод – обсмажування без попереднього бланшування. У такому випадку спаржу потрібно смажити на розтопленому вершковому маслі впродовж 3-4 хвилин.

Якщо ви бажате приготувати спаржу без олії та інших інгрідієнтів – готуйте на пару протягом 4-6 хвилин.