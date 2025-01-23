Приватизація державного та комунального майна на Львівщині є важливим інструментом для економічного зростання регіону. Цей процес відкриває перед громадами та підприємцями нові перспективи, сприяючи ефективному використанню ресурсів і залученню інвестицій. Зміни, які приносить приватизація, відчутні як на рівні місцевих бюджетів, що отримують додаткові надходження, так і в житті людей, які отримують нові робочі місця та сучасні об'єкти інфраструктури.

У цьому спецпроєкті зібрані ключові матеріали про механізми приватизації на Львівщині: як вона організовується, які переваги приносить громадам, та як вдалося реалізувати успішні кейси. Ви дізнаєтеся, як приватизація змінює покинуті будівлі на корисні об'єкти, що служать людям, та які історії успіху демонструють її реальний вплив на розвиток регіону.

Разом із експертами, що беруть участь у процесі приватизації, зокрема економістами та представниками Фонду державного майна України та АТ «Прозорро.Продажі», у цій статті ми пояснюємо, як саме приватизація змінює вигляд Львівщини. Чому цей механізм є вигідним для громад, як він допомагає вдихнути нове життя у покинуті об’єкти та які успішні приклади демонструють його потенціал — про все це дізнаєтесь із цього матеріалу.

У другій статті спецпроєкту пояснюємо, як приватизація змінює ринок нерухомості Львівщини: зокрема, як продаж державних та комунальних об’єктів залучає інвестиції, стимулює розвиток інфраструктури та створює нові можливості для бізнесу і громад.

На прикладі Західного експертно-технічного центру у Львові розповідаємо, як приватизація вдихнула нове життя в колишнє підприємство Держпраці. Після придбання об’єкта на електронному аукціоні за понад 45 млн грн, новий власник не лише погасив заборгованості підприємства, а й розпочав модернізацію його інфраструктури. Дізнайтеся, як приватизація сприяла оновленню цього підприємства.

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Цей продукт підготовлено завдяки підтримці Американського народу та сприяння Британського народу, наданим через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (UKaid). Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID, уряду Сполучених Штатів Америки, UKaid або уряду Сполученого Королівства.