США розширили санкції проти РФ. Зокрема під обмеження потрапили російські топ-посадовці та їхні сім’ї. Також про запровадження додаткових санкцій проти Росії 30 вересня повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

30 вересня Міністерство фінансів США оприлюднило прес-реліз, у якому зазначено, що у відповідь на анексію чотирьох областей України, розширено санкції проти РФ. Під санкції потрапили 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі кількох російських високопосадовців, а також 278 членів російської Держдуми, які сприяли проведенню псевдореферендумів та спробі анексії українських територій.

Видання «Європейська правда» повідомило, що в список потрапили: родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва, мера Москви Сергєя Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова та інші. Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Сергєя Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Державний департамент також запроваджує візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських «маріонеток», які діють на окупованих Росією територіях України.

З повним переліком підсанкційних осіб можна ознайомитися за посиланням.

Що стосується Канади, то санкційні заходи запроваджено проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, а також 35 «високопосадовців» у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі. Загалом, за інформацією канадського уряду, від початку війни Росії проти України у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого 2022-го – проти ще понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Також Канада розширила санкції, які були запроваджені проти так званих «ЛНР» та «ДНР», щодо заборони певних торговельних операцій, зокрема експорту та інвестицій, на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької областей.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський анонсував націоналізацію всіх російських активів. Також сьогодні Україна подала офіційну заявку на вступ у НАТО.

Нагадаємо, сьогодні Владімір Путін оголосив про анексію окупованих територій України.