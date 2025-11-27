«ПриватБанк» примусово стягне компенсацію

Колишні власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не виконали рішення Високого суду Англії та не сплатили понад 3 млрд доларів на користь банку. У зв’язку з цим «ПриватБанк» переходить до примусового стягнення коштів, повідомила пресслужба банку 27 листопада.

Термін для добровільного виконання рішення, ухваленого 10 листопада 2025 року, сплив 24 листопада. Суд зобов’язав відповідачів компенсувати «ПриватБанку» понад 3 млрд доларів: це сума збитків та нарахованих відсотків до моменту винесення рішення.

Станом на 27 листопада Коломойський та Боголюбов не здійснили жодних виплат. Водночас суд відхилив їхні клопотання щодо зупинення виконання рішення, тому воно підлягає негайному примусовому виконанню.

У банку зазначили, що рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише на території Великої Британії, а й в інших державах – відповідно до національного законодавства. «ПриватБанк» уже готується розпочати процедури визнання та примусового виконання рішення у кількох юрисдикціях, зокрема й в Україні, де відповідачі мають активи.

У банку наголосили, що процес стягнення буде складним і тривалим, однак «ПриватБанк» задіє всі доступні правові механізми, включно з транскордонним стягненням, щоб забезпечити повне виконання судового рішення.

Що відомо про позов «ПриватБанку»?

Позов «ПриватБанку» проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було подано до Високого суду Лондона у грудні 2017 року. Банк намагався довести, що колишні власники перед націоналізацією вивели з фінустанови мільярди доларів через схему кредитування пов’язаних компаній.

За матеріалами справи, у 2013-2014 роках гроші надавали у вигляді позик 47 українським та трьом компаніям, зареєстрованим на Кіпрі. Згодом між структурами укладали фіктивні договори на постачання товарів або промислового обладнання. Жодних поставок за цими контрактами не відбулося, авансові платежі не були повернуті, а самі кредити так і не погашені перед банком.

У позові «ПриватБанк» вимагав відшкодувати збитки, завдані виведенням активів, які оцінили у понад 1,9 млрд доларів. Високий суд Лондона застосував до відповідачів запобіжний захід – арешт активів. У грудні 2018 року Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали завдання шкоди банку на суму 248 млн доларів, однак не погодилися з основними обвинуваченнями на 1,9 млрд доларів.