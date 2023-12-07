Справу щодо повернення землі Митрополичих садів церкві розглядає апеляційний суд
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 грудня
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У четвер, 7 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Ні забудові. Мешканці Сихова та міська рада наполягають на знесенні скандального торгового центру в сквері Гідності.
- Долю Митрополичих садів вирішуватиме апеляційний суд. Львівська міська рада намагається повернути УГКЦ землю, яка з радянських часів у користуванні Держспецзв'язку.
- Ліки для захисників: у львівських школах та садочках зібрали медикаменти проти застуди. Їх відправлять на передову.
- 8-річний Роман Олексів зі Львова зустрівся в Італії з Папою Римським. Це хлопчик, який вцілів під час ракетного обстрілу у Вінниці минулого року.
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