Хлопцеві оголосили підозру за шахрайство

19-річний мешканець Стрийського району Львівської області за гроші пообіцяв 20-річному львів’янину допомогти повернути йому вилучене посвідчення водія. Проте отримані гроші хлопець привласнив. На нього поліцейські відкрили справу за шахрайство.

За даними поліції Львівщини, 19-річний мешканець Стрийського району заволодів коштами 20-річного львів’янина, пообіцявши йому «вирішити питання» з поверненням водійського посвідчення, вилученого за порушення правил дорожнього руху. Чоловік переказав на банківську карту «рішали» понад 9 тис. грн, проте у результаті ніякої допомоги не отримав. Натомість, зловмисник привласнив гроші і витратив їх на власний розсуд.

У результаті 19-річному хлопцеві слідчі оголосили підозру в шахрайстві (ч.1 ст.190 ККУ). Винуватцю загрожує штраф, громадські або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на термін до трьох років.