Папа Франциск та Роман Олексів

Восьмирічний Роман Олексів, який вижив під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року, у Римі зустрівся із Папою Римським Франциском. Світлини та відео зустрічі у середу, 6 грудня, опублікували на сторінці дитини.

«Це була незабутня і благословенна зустріч», – йдеться на сторінці Романа Олексіва.

Також на фото з Папою Франциском є 12-річна Яна Степаненко, яка отримала серйозні поранення під час обстрілу вокзалу в Краматорську 8 квітні 2022 року.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року загинули 27 людей, 8 зникли безвісти, а ще понад 200 отримали поранення. Мама Романа Олексіва, 29-річна Галина, яка була з ним у Вінниці, загинула. Хлопчик отримав 45% опіків поверхні тіла. Лікарям вдалося врятувати дитину, яка була в критичному стані, й транспортувати її до Німеччини.

Німецькі парамедики Artesans resque евакуювали хлопчика до Дрездена, де ним опікувалась Університетська клініка. У Німеччині дитина перенесла низку операцій. У вересні 2023 року Роман з батьком повернувся до Львова й проходить реабілітацію в Unbroken kids

Хоч лікарі переймалися, чи зможе Роман знову ходити та рухати пальцями, він успішно проходить реабілітацію. Наразі він носить спеціальну компресійну маску, яка потрібна, щоб на шкірі утворювалось менше рубців. Дитина повернулася до школи, знову займається танцями й музикою. На Романа чекає тривала реабілітація.