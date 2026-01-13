Традиційна українська страва шпундра готується зі свинини та буряка й потребує повільного тушкування близько однієї години. Важливо нарізати м’ясо та овочі приблизно однаковими шматочками, щоб свинина стала ніжною, а буряк – м’яким і соковитим. Такий підхід гарантує гармонійний смак і правильну текстуру страви. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Свинина 500 г Буряк 2 шт. Цибуля жовта ріпчаста 2 шт. Часник 3 зубки Оцет 9% 3 ст. л. Масло вершкове 3 ст. л. Борошно пшеничне 2 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте буряк, розріжте його на дві половини та наріжте кожну великими скибками, цибулю й часник також почистьте, цибулю наріжте півкільцями, а часник – середнім кубиком.

Крок 2 Свинину наріжте великими шматочками та приправте сіллю й перцем.

Крок 3 Розігрійте масло або смалець у великій глибокій сковороді чи казані, обсмажте свинину до золотистої скоринки на середньому вогні, додайте буряк, цибулю та часник і смажте все разом 5–7 хвилин.