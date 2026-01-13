Справжня українська шпундра зі свининою. Рецепт дня0
До теми
- Крем-суп з буряка. Рецепт дня ZAXID.NET
- Три намазки з буряка. Рецепт дня ZAXID.NET
- Червоний борщ з кислими яблуками. Рецепт дня ZAXID.NET
Традиційна українська страва шпундра готується зі свинини та буряка й потребує повільного тушкування близько однієї години. Важливо нарізати м’ясо та овочі приблизно однаковими шматочками, щоб свинина стала ніжною, а буряк – м’яким і соковитим. Такий підхід гарантує гармонійний смак і правильну текстуру страви. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Свинина
|500 г
|Буряк
|2 шт.
|Цибуля жовта ріпчаста
|2 шт.
|Часник
|3 зубки
|Оцет 9%
|3 ст. л.
|Масло вершкове
|3 ст. л.
|Борошно пшеничне
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте буряк, розріжте його на дві половини та наріжте кожну великими скибками, цибулю й часник також почистьте, цибулю наріжте півкільцями, а часник – середнім кубиком.
Крок 2
Свинину наріжте великими шматочками та приправте сіллю й перцем.
Крок 3
Розігрійте масло або смалець у великій глибокій сковороді чи казані, обсмажте свинину до золотистої скоринки на середньому вогні, додайте буряк, цибулю та часник і смажте все разом 5–7 хвилин.
Крок 4
Влийте оцет і воду так, щоб рідина вкривала м’ясо й овочі, тушкуйте шпундру не менш як годину до повної готовності, наприкінці додайте борошно, сіль і перець, добре перемішайте та протушкуйте ще 7–10 хвилин, після чого подавайте страву, прикрасивши зеленню.