Ідею відновити транзит російського газу Україною озвучили Віткофф та Кушнер

Американські посадовці просувають ідею відновлення транзиту російського газу до Європи через територію України. На їхню думку, це нібито заохотить Росію укласти енергетичне перемирʼя з Україною, повідомило 1 листопада The Wall Street Journal із посиланням на українських та європейських посадовців.

За даними співрозмовників газети, ідею відновлення транзиту російського газу запропонували спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час візитів до Москви та Києва у вересні 2026 року. За їхнім планом, російський газ мають продавати через посередника зі США, щоб обходити європейські санкції проти російського енергосектору.

Доходи від транзиту газу США пропонують спрямувати на спецрахунок третьої сторони. Це має не допустити використання Росією цих грошей на війну проти України. Україна, своєю чергою, отримуватиме частку.

На думку Віткоффа і Кушнера, розблокування транзиту російського газу Україною має забезпечити енергетичне перемирʼя між країнами. Американські посадовці вважають, що рішення «створить потужний стимул для Владіміра Путіна», щоб той погодився на перемир’я. Крім того, спецпосланці вважають, що російський газ дозволить Європі знизити ціни на опалення напередодні зими.

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Водночас, за даними WSJ, європейські посадовці не погоджуються з ідеєю американців. За словами норвезького посадовця, це «йде проти всього, у що вірить Євросоюз». Ще один посадовець порівняв потенційну угоду з Мюнхенською угодою 1938 року, коли нацистській Німеччині фактично віддали Чехословаччину.

WSJ повідомила, що план відклали після того, як Україна під тиском США погодилася припинити удари по російських НПЗ. Зазначимо, з 30 жовтня удари по російських заводах відновилися.

Видання додає, що США розглядають відновлення постачання російського газу через «Північний потік» до Німеччини в межах ширшої мирної угоди. За словами американців, ця угода буде не лише для України, а й для того, щоб «врегулювати напруження Росії з європейськими союзниками».

За підрахунками WSJ, станом на листопад 2026 року лише 11% газу в Європі має російське походження. До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році цей показник становив 45%. До кінця 2027 року європейські країни мають повністю відмовитися від купівлі російського газу.