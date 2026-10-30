Наслідки атаки на Новокуйбишевський НПЗ

У ніч на пʼятницю, 30 жовтня, дрони вдарили по місту Новокуйбишевськ Самарської області Росії. Внаслідок атаки виникли пожежа на території місцевого НПЗ.

Очевидці повідомили про вибухи та поширили світлини наслідків атаки. На фото та відео, оприлюднених росіянами, видно кілька великих стовпів диму в районі НПЗ в Новокуйбишевську.

За даними Exilenova+ та Astra, під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Він спеціалізується на виготовленні реактивного палива для російської армії.

Зазначимо, Новокуйбишевський НПЗ – один із ключових нафтопереробних заводів «Роснєфті» у Самарській області, потужністю 8,8 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний ринок, так і потреби російської армії. НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких – автомобільні бензини, дизель та реактивне паливо.

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Зазначимо, атака на НПЗ сталася після того, як Україна тимчасово призупиняла атаки на нафтопереробні заводи Росії на вимогу США. Нагадаємо, 15 жовтня Володимир Зеленський анонсував відновлення ударів по російських НПЗ, заявивши, що «з нас досить». Того ж дня у Рязані після атаки дронів загорівся місцевий нафтопереробний завод.

Додамо атака на Новокуйбишевський НПЗ відбулася на тлі обстрілів міст України 29 жовтня. Тоді росіяни вдарили по вокзалу в Дніпрі та вбили 15 людей, які чекали на потяг; завдали ударів по центру Чернігова, внаслідок чого загинули двоє 15-річних дівчат; скерували дрон на житлову багатоповерхівку у Кременчуці, вбивши трьох людей.