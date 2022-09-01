США отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, який належить російській транснаціональній нафтогазовій корпорації «Лукойл»

Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, який належить російській транснаціональній нафтогазовій корпорації «Лукойл».

За інформацією Міністерства юстиції США, літак здійснював рейси в Росію та з неї та порушував санкції Міністерства торгівлі США проти РФ. Ордер видав окружний суд США Південного округу штату Техас, повідомляє видання «Бабель».

Востаннє цей Boeing літав у США в березні 2019 року. Він віз із-за кордону посадовців з «Лукойлу», зокрема російського олігарха — тодішнього президента і гендиректора Вагіта Алекперова. У Міністерстві юстиції США вважають, що Boeing зараз перебуває у Росії. Літак коштує приблизно 45 млн доларів.

США ввели санкції проти російської компанії «Лукойл» у вересні 2014 року.

У липні стало відомо, що російські авіакомпанії відмовляються повертати 435 літаків та авіазапчастини, які вони орендували в іноземних компаній. Ці літаки коштують мільярди доларів, тож лізингові компанії вже подали страхові претензії на суму 10 млрд доларів. Також у серпні ZAXID.NET повідомляв, що через санкції російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини.