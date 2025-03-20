Зеленський повідомив, що це можуть бути паралельні зустрічі на одну тематику

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії США проведуть окремі зустрічі з Україною та Росією. Про це у четвер, 20 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, спершу США зустрінуться з Україною, а потім з Росією. Можливо, це будуть паралельні зустрічі на одну тематику.

«Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як зазначали американські партнери, у межах чинної дипломатії – Америка з Росією», – розповів президент.

Зеленський також ще раз наголосив, що Росія не погодилась на повне припинення вогню в Україні, а часткове стосується об’єктів енергосистеми та іншої цивільної інфраструктури. Відтак Україна підготує перелік об’єктів, які, на думку Києва, підпадають у цей список.

«Ми готові до припинення вогню. Ми спочатку пропонували припинення вогню у небі та на морі, адже це легше контролювати. Та американська сторона запропонувала повне припинення вогню у Саудівській Аравії. Ми одразу погодились. Та після контакту США та Росії ми знову повернулись до часткового припинення вогню – щодо енергетичної інфраструктури, а також іншої цивільної інфраструктури. Ми підготуємо об'єкти цивільної інфраструктури, і сторони будуть домовлятись», – додав президент.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті.

18 березня Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, яка тривала близько двох годин. Путін не погодився на 30-денне припинення вогню, яке раніше пропонували США. Проте, Путін і Трамп погодили припинення вогню по енергетичних та інфраструктурних об’єктах. Надалі планується початок переговорів щодо тиші у Чорному морі, а згодом – повне припинення вогню.