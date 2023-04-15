Держдеп США готовий передати новий транш на початку осені

США анонсували передачу Україні нового пакету бюджетної підтримки на 4,9 млрд доларів. Передача відбудеться на початку осені, повідомили у прес-службі Державного департаменту США у п'ятницю, 14 квітня.

Надходження залучать для відбудови України та підтримання української економіки. Разом зі Світовим банком США планує передати Україні 411 млрд доларів протягом 10 років, частину з них надішлють за пів року.

«Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії», – повідомили у прес-службі Держдепу США.

За словами заступника держсекретаря США Хосе Фернандеса, обсяг фінансування, необхідний для реконструкції, може бути досягнутий лише за умови тісної співпраці з приватним сектором для стимулювання інвестицій. Тому ідеї та здобутки приватного сектору можуть зіграти визначну роль у відбудові економіки України після війни.