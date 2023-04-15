США розповіли, коли Україна отримає 4,9 млрд доларів бюджетної підтримки
Через Світовий банк США передали до бюджету України вже 18 млрд доларів
США анонсували передачу Україні нового пакету бюджетної підтримки на 4,9 млрд доларів. Передача відбудеться на початку осені, повідомили у прес-службі Державного департаменту США у п'ятницю, 14 квітня.
Надходження залучать для відбудови України та підтримання української економіки. Разом зі Світовим банком США планує передати Україні 411 млрд доларів протягом 10 років, частину з них надішлють за пів року.
«Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії», – повідомили у прес-службі Держдепу США.
За словами заступника держсекретаря США Хосе Фернандеса, обсяг фінансування, необхідний для реконструкції, може бути досягнутий лише за умови тісної співпраці з приватним сектором для стимулювання інвестицій. Тому ідеї та здобутки приватного сектору можуть зіграти визначну роль у відбудові економіки України після війни.