Санкції призвели лише короткотермінового обвалу рубля

Інфляція у Росії у березні 2023 року досягла 3,5% проти майже 11% у лютому. Зараз вона становить пʼяту частину від піку минулого року та нижче цільового показника центробанку, встановленому на рівні 4%, що відбувається вперше з 2020 року. Про це пише LB.ua з посиланням на матеріал агентства Bloomberg.

Низька інфляція дозволяє президенту РФ Владіміру Путіну заробляти політичних балів серед його суспільства, оскільки в інших країнах, зокрема в США та країнах Єврозони ціни зросли більше. Саме тому російський президент може стверджувати, що впроваджені проти РФ санкції вдарили по тих, хто їх застосував, а не по Росії.

Видання пише, що така ситуація повʼязана зі статистичними ефектами – рік тому був короткотерміновий обвал рубля, а росіяни панічно скуповували товари, що вплинуло на ціни. Але приглушений внутрішній попит та обережність з боку споживачів стримують короткострокові показники зростання цін.

Водночас інфляція у Росії може збільшитися через слабкий рубль, нестачу робочої сили та ймовірно низький врожай зернових. Але заплановане скорочення видобутку ОПЕК та її союзниками може підтримати рубль і російський експорт.

До слова, в Україні інфляція третій місяць поспіль сповільнюється швидше за прогноз Нацбанку. У березні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася – до 21,3% з 24,9% у лютому.

У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%. Стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань та сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку.