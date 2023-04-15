Президент США Джо Байден в Ірландії, 14 квітня 2023

Президент США Джо Байден незабаром планує офіційно оголосити, що буде балотуватися на другий президентський термін. Про це він сказав наприкінці свого візиту в Ірландію в п’ятницю, 14 квітня, повідомила агенція Reuters.

«Ми оголосимо про це найближчим часом. Але поїздка сюди лише зміцнила моє відчуття оптимізму. Я казав вам, що я планую знову балотуватися», – сказав американський лідер.

Reuters нагадує, що Байден вже давно заявляв про намір балотуватися на другий термін, але відсутність офіційного оголошення іноді викликала занепокоєння у його прихильників, які не були впевнені, що 80-річний демократ, один з найстаріших світових лідерів, справді візьме на себе зобов'язання балотуватися на наступний чотирирічний термін. Агенція також зазначає, що до кінця ймовірного другого терміну байдену буде 86 років, що на дев'ять років більше, ніж середня тривалість життя чоловіків у США.

Про те, що Байден балотуватиметься на другий термін, у Білому домі повідомляли ще в жовтні. Зауважимо, що Демократична партія, яку представляє Байден, за результатами останніх парламентських виборів має меншість у Палаті представників США.