США пообіцяли додати санкцій Путіну і Лаврову

Речниця Білого дому Джейн Псакі повідомила, що США введуть санкції проти президента Росії Володимира Путіна, голови російського МЗС Сергія Лаврова і членів Ради безпеки Росії.

Санкції проти Путіна і Лаврова розглядались упродовж деякого часу і тепер у Білому домі підтвердили, що їх таки застосують, хоча не уточнили, коли, зазначила Джейн Псакі під час брифінгу у Білому домі.

Речниця сказала, що президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої і з узгодженням з іншими європейськими союзниками Байден зазначив, що Америка також приєднується до санкцій проти Володимира Путіна і Сергія Лаврова, як це вчора зробив Євросоюз. Додамо, що у пятницю, 25 лютого, санкції до активів Путіна і Лаврова застосувала Велика Британія.

Окрім того, речниця Білого дому запевнила, що питання про відключення Росії від системи SWIFT ніколи не знімали з порядку денного. Джейн Псакі зазначила, що Володимир Путін «сам ізолює себе від світу».

У Білому домі додали, що США розглядають «діапазон варіантів» для надання додаткової підтримки Україні, а також ведуть переговори з Індією та іншими партнерами про те, щоб вони теж запровадили санкції проти Росії.

На запитання журналістів про те, чому Джозеф Байден і Володимир Путін не проводять зараз переговори, Джейн Псакі відповіла, що «це тому що він (Володимир Путін – ред.) зараз захоплює суверенну країну».

Раніше ЄС узгодив пакет санкцій проти Росії через початок масштабної агресії проти України. Те ж зробили і США. Санкції введуться проти фінансового, енергетичного сектору, транспортної сфери, експортного контролю та у візовій політиці. Фінансові санкції закриють Росії доступ до найважливіших ринків капіталу.