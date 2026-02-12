У багатьох удома зберігаються старі капронові колготки, які вже не придатні для носіння

У багатьох удома зберігаються старі капронові колготки, які вже не придатні для носіння. Замість того щоб їх викидати, варто знайти їм практичне застосування. Досвідчені садівниці давно використовують капрон для захисту дерев і підв’язування рослин. Що робити з капроновими колготами, пише ProstoWay.

Надійний захист від гризунів

У холодну пору року зайці та миші часто пошкоджують кору молодих плодових дерев. Особливо страждають яблуні та груші, адже їхня кора ніжна й приваблива для шкідників. Капронове полотно може стати ефективним бар’єром.

Обмотайте стовбур дерева старими колготками від рівня ґрунту до висоти приблизно одного метра. Накладайте матеріал щільно, без проміжків, щоб не залишати відкритих ділянок кори. Слідкуйте, щоб обгортка прилягала рівномірно, але не надто туго. Перевірте навесні стан стовбура та за потреби зніміть захист.

Синтетичне волокно не приваблює гризунів, воно пружне й слизьке, тому їм складно його пошкодити. Такий спосіб допомагає зберегти дерева без зайвих витрат.

Переваги капрону для саду

Капрон добре пропускає повітря, тому під ним кора не пріє навіть під час зимових відлиг. Це зменшує ризик розвитку грибкових хвороб. Крім того, світлий матеріал частково відбиває сонячне проміння наприкінці зими, захищаючи стовбури від опіків.

Еластичність тканини також має значення. Колготки розтягуються разом зі зростанням дерева й не перетискають кору. На відміну від жорсткого дроту чи мотузки, вони не порушують сокорух і не травмують рослину.

Корисна ідея для городу

Використайте залишки капрону для підв’язування овочів і квітів. Наріжте колготки смужками або спіраллю, щоб отримати м’які еластичні стрічки. Підв’яжіть ними помідори, огірки чи високі квіти до опори. Робіть вільну петлю, щоб стебло мало простір для росту.

Такий матеріал не врізається в тканини рослини й надійно утримує її навіть під час вітру. Це простий спосіб зменшити кількість відходів і водночас подбати про свій сад.