Громадянин Росії купив ділянку 0,2 га у Старосамбірській громаді, однак рішенням суду її конфіскували в дохід держави

Старосамбірський районний суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про конфіскацію землі у громадянина Росії на користь держави на території Старосамбірської громади.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, йдеться про земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,2 га, що розташована на території Старосамбірської громади.

«Прокурори встановили, що громадянин РФ отримав вищевказану землю відповідно до договору купівлі-продажу. Однак, проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року він не здійснив відчуження цієї землі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокурори звернулись до суду з відповідним позовом, який задоволено в повному обсязі. Земельну ділянку конфіскували у громадянина Росії Юліана Блонара. Рішення суду ухвалене 15 квітня і наразі не оприлюднене в реєстрі.