Суд конфіскував у громадянина Росії землю в Старосамбірській громаді
Старосамбірський районний суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про конфіскацію землі у громадянина Росії на користь держави на території Старосамбірської громади.
Як розповіли в прокуратурі Львівщини, йдеться про земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,2 га, що розташована на території Старосамбірської громади.
«Прокурори встановили, що громадянин РФ отримав вищевказану землю відповідно до договору купівлі-продажу. Однак, проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року він не здійснив відчуження цієї землі», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Прокурори звернулись до суду з відповідним позовом, який задоволено в повному обсязі. Земельну ділянку конфіскували у громадянина Росії Юліана Блонара. Рішення суду ухвалене 15 квітня і наразі не оприлюднене в реєстрі.