Обидві компанії займалися виробництвом паперу і картону

За матеріалами СБУ суд арештував активи двох російських компаній на 200 млн грн в Івано-Франківську. За даними правоохоронців, одна із фірм повністю належала уряду Росії, інша – на 75%. Усі активи передали в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів. Назви фірм в СБУ не зазначають, однак вказують, що компанії займаються виробництвом паперу і картону.

Про арешт активів російських компаній повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 15 серпня. За даними СБУ, Росія володіє цими підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ – два російські банки та одне ТОВ.

«Компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, їхні активи сягають понад 200 млн грн. Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну топ-менеджмент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.

За матеріалами СБУ суд арештував такі російські активи: корпоративні права на 14,8 млн грн, цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн. Активи передали в управління АРМА.