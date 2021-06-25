Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) залишив без руху позов російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України. Причиною такого рішення стало неналежне подання документів.

«При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовна заява подана без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України», – сказали в суді на запит «Радіо Свобода».

В ОАСК зазначили, що з огляду на це, суд залишив без руху вказаний позов та встановив строк для усунення недоліків.

Як повідомляв ZAXID.NET, російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ через внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. За інформацією суду, позивач також просив визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) від квітня 2021 року про оновлення відповідного переліку і внесення до нього Валєєва. Окрім цього, Моргенштерн просив ОАСК «витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну».

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням СБУ. СБУ вважає Моргенштерна загрозою національній безпеці, оскільки він пропагує наркотики і насильство.

Раніше Моргенштерн повідомляв, що мав намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн також раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.