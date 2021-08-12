Суд відмовився розглядати позов Порошенка через «плівки Медведчука»
П’ятий президент України позивався до журналістів Bihus.Info і чинного голови держави Володимира Зеленського
Верховний суд у складі Касаційного адмінсуду відмовився розглядати позов лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка до редакції Bihus.Info, в якому той просив суд визнати протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» і опублікувати їх у первісному вигляді. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на рішення суду.
Позов був поданий через записи телефонних розмов, в яких, ймовірно, фігурує підозрюваний в державній зраді голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук. Адвокати Порошенка вимагали від журналістів оприлюднити всі записи. Крім цього, адвокати стверджували, що записи є і в Офісу президента, тому обʼєднали свої позовні вимоги до журналістів і Володимира Зеленського.
Спочатку позов був направлений до Окружного адміністративного суду Києва, який «перенаправив» захист Порошенка до Верховного суду. Касаційний адмінсуд ухвалив, що адвокати Порошенка порушили підсудність, оскільки ні ОАСК, ні Верховний суд «не мають підстав розглядати позов».
Загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком. 13 червня журналісти проекту Bihus.Info опублікували всі понад 35 годин записів «плівок Медведчука».
Денис Бігус у відповідь заявив, що на балансі ГО «Том 14» немає жодних записів чи плівок, зауваживши, що всі наявні матеріали прослуховувань були опубліковані. Також він іронічно порадив адвокатам Порошенка «спробувати звернутись до Служби Безпеки України і попросити якісь записи у них».
В чому суть справи Медведчука і до чого тут Порошенко
Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.
Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.
Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.
Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.