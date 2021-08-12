Петро Порошенко раніше назвав розслідування щодо «плівок Медведчука» прикладом «зомбування»

Верховний суд у складі Касаційного адмінсуду відмовився розглядати позов лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка до редакції Bihus.Info, в якому той просив суд визнати протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» і опублікувати їх у первісному вигляді. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на рішення суду.

Позов був поданий через записи телефонних розмов, в яких, ймовірно, фігурує підозрюваний в державній зраді голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук. Адвокати Порошенка вимагали від журналістів оприлюднити всі записи. Крім цього, адвокати стверджували, що записи є і в Офісу президента, тому обʼєднали свої позовні вимоги до журналістів і Володимира Зеленського.

Спочатку позов був направлений до Окружного адміністративного суду Києва, який «перенаправив» захист Порошенка до Верховного суду. Касаційний адмінсуд ухвалив, що адвокати Порошенка порушили підсудність, оскільки ні ОАСК, ні Верховний суд «не мають підстав розглядати позов».

Загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком. 13 червня журналісти проекту Bihus.Info опублікували всі понад 35 годин записів «плівок Медведчука».

Денис Бігус у відповідь заявив, що на балансі ГО «Том 14» немає жодних записів чи плівок, зауваживши, що всі наявні матеріали прослуховувань були опубліковані. Також він іронічно порадив адвокатам Порошенка «спробувати звернутись до Служби Безпеки України і попросити якісь записи у них».

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