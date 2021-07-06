Адвокати пʼятого президента України Петра Порошенка подали позов від його імені до чинного глави держави Володимира Зеленського і громадської організації «Том 14» – редакції Bihus.Info. Про це один із захисників Порошенка Ігор Головань повідомив у Facebook.

Юристи вимагають, аби суд визнав протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» та опублікувати їх у первісному вигляді. За словами Голованя, журналісти нібито не виконали своїх обіцянок і не опублікували всі наявні в них розмови.

Він переконаний, що хронометраж плівок насправді більший, «і всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені». Окрім того, адвокат заявив, що Bihus.Info «зробили своє розслідування на замовлення ОП» і тому в суд подають і на Зеленського.

Варто додати, що загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком. 13 червня журналісти проекту Bihus.Info опублікували всі понад 35 годин записів «плівок Медведчука».

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