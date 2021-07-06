Порошенко подав позов до суду на Зеленського та Bihus.Info
Адвокати Порошенка вважають «плівки Медведчука» сфальшованими на замовлення Офісу президента
Адвокати пʼятого президента України Петра Порошенка подали позов від його імені до чинного глави держави Володимира Зеленського і громадської організації «Том 14» – редакції Bihus.Info. Про це один із захисників Порошенка Ігор Головань повідомив у Facebook.
Юристи вимагають, аби суд визнав протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» та опублікувати їх у первісному вигляді. За словами Голованя, журналісти нібито не виконали своїх обіцянок і не опублікували всі наявні в них розмови.
Він переконаний, що хронометраж плівок насправді більший, «і всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені». Окрім того, адвокат заявив, що Bihus.Info «зробили своє розслідування на замовлення ОП» і тому в суд подають і на Зеленського.
Варто додати, що загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком. 13 червня журналісти проекту Bihus.Info опублікували всі понад 35 годин записів «плівок Медведчука».
В чому суть справи Медведчука і до чого тут Порошенко
Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.
Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.
Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.
Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.