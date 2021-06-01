Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив під вартою Юрія Зонтова, який є адвокатом, колишнім працівником Служби зовнішньої розвідки та братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, однак зменшив суму застави.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро в понеділок, 31 травня.

Зокрема, суд продовжив Зонтову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн 240 тис. гривень. Раніше сума застави становила 35 млн 185 тис. грн.

Що відомо про справу Юрія Зонтова

НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова під час отримання 100 тис. доларів США хабаря у вівторок, 6 квітня. Зонтов з іншим адвокатом начебто обіцяв одній з компаній через свого брата вирішити питання з одним із суддів ОАСК – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли готівку та антикваріат, зокрема понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів.

Сам Павло Вовк назвав затримання свого брата Юрія Зонтова та обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і назвав їх «помстою».

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту до 4 червня із заставою 35 млн 185 тис. грн. Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі – 70 млн грн.