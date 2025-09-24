Суп-пюре із печеного солодкого перцю. Рецепт дня0
До теми
Суп із печеного перцю – ароматна та поживна перша страва з насиченим смаком. Основним інгредієнтом є солодкий перець, який після запікання набуває глибокого смаку. Страва містить багато вітамінів і добре поєднується з іншими овочами, спеціями та вершками. Рецепт від Westwing.
Інгредієнти
|Овочевий бульйон
|500 мл
|Помідори
|6 шт.
|Перець червоний
|2 шт.
|Перець жовтий
|2 шт.
|Морква
|1 шт.
|Петрушка
|за смаком
|Цибуля
|1 шт.
|Перець чилі
|1 шт.
|Олія
|3 ст. л.
|Часник
|2 зубчики
|Сіль і перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 градусів і викладіть в неї вимиті перець і помідори, полийте оливковою олією. Випікайте 25-30 хвилин.
Крок 2
Дістаньте з духовки та перекладіть у каструлю. Накрийте кришкою і відставте остигати.
Крок 3
Цибулю наріжте соломкою. Почистьте моркву і петрушку і наріжте їх на менші шматочки. Часник наріжте тонкими скибочками.
Крок 4
Розігрійте олію, що залишилася в каструлі. Обсмажте на ній цибулю до напівпрозорості. Додайте часник і смажте ще хвилину.
Крок 5
Додайте овочевий бульйон і доведіть до кипіння. Додайте моркву і петрушку. Варіть близько 20-25 хвилин
Крок 6
Смажений перець і помідори почистьте від шкірки і наріжте на дрібніші шматочки. Додайте в овочевий бульйон.
Крок 7
Варіть на середньому вогні близько 10 хвилин. Збийте суп до однорідності. Приправте сіллю і перцем.