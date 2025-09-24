Суп із печеного перцю – ароматна та поживна перша страва з насиченим смаком. Основним інгредієнтом є солодкий перець, який після запікання набуває глибокого смаку. Страва містить багато вітамінів і добре поєднується з іншими овочами, спеціями та вершками. Рецепт від Westwing.

Інгредієнти

Овочевий бульйон 500 мл Помідори 6 шт. Перець червоний 2 шт. Перець жовтий 2 шт. Морква 1 шт. Петрушка за смаком Цибуля 1 шт. Перець чилі 1 шт. Олія 3 ст. л. Часник 2 зубчики Сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 200 градусів і викладіть в неї вимиті перець і помідори, полийте оливковою олією. Випікайте 25-30 хвилин.

Крок 2 Дістаньте з духовки та перекладіть у каструлю. Накрийте кришкою і відставте остигати.

Крок 3 Цибулю наріжте соломкою. Почистьте моркву і петрушку і наріжте їх на менші шматочки. Часник наріжте тонкими скибочками.

Крок 4 Розігрійте олію, що залишилася в каструлі. Обсмажте на ній цибулю до напівпрозорості. Додайте часник і смажте ще хвилину.

Крок 5 Додайте овочевий бульйон і доведіть до кипіння. Додайте моркву і петрушку. Варіть близько 20-25 хвилин

Крок 6 Смажений перець і помідори почистьте від шкірки і наріжте на дрібніші шматочки. Додайте в овочевий бульйон.