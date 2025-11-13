Ціни на таксі можуть зрости

Вартість поїздок на таксі цієї зими, імовірно, зросте. Водночас підвищення цін на бензин на 4 гривні до кінця року вплине на тарифи лише частково. Про це повідомив Андрій Антонюк, голова правління «Української таксомоторної асоціації», пише «Телеграф».

За його словами, паливо становить лише близько 30% собівартості поїздки. При цьому більшість таксистів заправляють автомобілі газом або дизелем. Тож підвищення цін на бензин не призведе до відчутного зростання цін на послуги таксистів для пасажирів. Натомість суттєво вплинути на вартість поїздок можуть інші фактори, зокрема:

блекаути – у разі знеструмлення метро та громадського транспорту попит на таксі різко зросте;

дефіцит водіїв – через нестачу кадрів багато автомобілів стоять у простої, особливо у великих містах;

можливе збільшення попиту з боку жінок із дітьми, які у випадку пробем із теплом та світлом виїжджатимуть із країни.

Проте точних прогнозів щодо того, на скільки піднімуться ціни, експерти поки не надають.