В Україні переглянуть тарифи на газосховища

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує переглянути тарифи для оператора підземних газосховищ «Укртрансгаз» вперше з 2022 року. Йдеться про вартість зберігання, закачування та відбору природного газу.

Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив 5 травня, пише «Інтерфакс-Україна». Якщо документ остаточно ухвалять, нові тарифи діятимуть з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Також комісія пропонує змінити сам підхід до тарифоутворення – замість чинної моделі «витрати+» запровадити стимулююче регулювання. Такий підхід передбачений законодавством для природних монополій, він наблизить український ринок до європейських норм.

Наскільки зростуть тарифи?

Згідно з проєктом, тарифи для «Укртрансгазу» можуть зрости одразу за кількома напрямами. Вартість зберігання газу пропонують встановити на рівні 0,45 грн за тисячу кубометрів на добу (без ПДВ). Це на 12,5% більше за тариф, що є наразі. Найбільше підвищення стосується закачування – до 360,02 грн за тисячу кубометрів на добу (+47,8%), а також відбору газу – до 360,02 грн (+42,3%).

Наразі тарифи оператора формуються за принципом «витрати+», однак «Укртрансгаз» подав заявку на перехід до стимулюючої моделі разом із необхідним пакетом документів. Водночас, щоб обмежити різке зростання вартості послуг, регулятор пропонує закласти норму дохідності на рівні 3%, як для вже наявних активів, так і для тих, що створюватимуться після переходу на нову модель.

Окремо НКРЕКП хоче змінити підхід до бронювання потужностей газосховищ. Зараз більшість контрактів укладається на короткі періоди – «на добу наперед» або помісячно. Тепер же регулятор пропонує стимулювати довгострокові замовлення, запровадивши відповідні коефіцієнти. Ідеться про 0,9 – для річного бронювання та 1 – для базового сезону закачування та відбору. Коефіцієнти для короткострокових бронювань залишать без змін.

Чи відчують зміни споживачі?

Такі зміни фахівці галузі оцінюють, як «давно очікувані». Зокрема, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський наголосив, що тарифи на зберігання газу не переглядали з липня 2022 року, а перехід до нової моделі відповідає європейським підходам до регулювання.

За його оцінкою, вплив на кінцевих споживачів буде обмеженим, адже для населення діє фіксована ціна на газ, а для бізнесу зміни будуть мінімальними. Водночас він звернув увагу, що запропонована норма дохідності на рівні близько 3% суттєво нижча, ніж в інших сегментах енергетики, зокрема у розподілі електроенергії.

Як писав ZAXID.NET, 29 квітня уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію 4,32 грн за кВт⋅год для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року.