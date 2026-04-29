Тариф на електроенергію не змінюватимуть до кінця жовтня 2026 року

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що тариф на електроенергію для населення не змінюватимуть до кінця жовтня. Про це йдеться у дописі Юлії Свириденко, опублікованому у середу, 29 квітня.

Для побутових споживачів уряд зафіксував тариф до 31 жовтня 2026 року. Це означає, що до цього часу вартість електроенергії не зміниться. Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Для користувачів, чиї домівки опалюються лише електроприладами, також продовжили дію пільгового тарифу на час опалювального сезону:

з 1 жовтня до 30 квітня вартість електроенергії становитиме 2,64 грн/кВт-год за споживання до 2 000 кВт-год на місяць;

за споживання понад 2 000 кВт-год на місяць діятиме єдиний тариф – 4,32 грн/кВт-год.

Коли востаннє підвищували тариф

31 травня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення. З 1 червня 2024 року єдиний тариф встановили на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Коли прогнозують підвищення тарифу

У вересні 2025 року «Економічна правда» з посиланням на Міністерство економіки писала, що у 2026–2028 роках тариф на електроенергію щорічно зростатиме на 15%.