В Україні зросли тарифи на зарядку електромобілів у публічних місцях

В Україні водії електромобілів зіштовхнулись з новими тарифами на публічних зарядних станціях. Зокрема, на швидкісній станції за кіловат-годину тепер беруть 30–32 грн, тоді як раніше тариф складав 18–20 грн/кВт-год. Таке підвищення тарифів робить швидку зарядку електромобілів не такою вигідною, а подекуди й дорожчою за заправку бензинових чи дизельних авто. Чому відбулось подорожчання, розбирався ZAXID.NET.

Що з цінами на популярних зарядних станціях?

Станом на 23 січня 2026 року ціна на швидкісних станціях мережі IONITY зросла до 29,99 грн/кВт-год, незалежно від потужності порту – як для 9 кВт, так і для 22 кВт. Така ситуація спостерігається в Києві, Житомирі та інших містах. На деяких станціях інших операторів ціни ще вищі. Так, у Рівненській області на станції VIWATT тариф становить 31,99 грн/кВт-год.

У Львові на локаціях однієї з найвідоміших мереж зарядних станцій ECOFACTOR теж ціна зросла. Наприклад, на зарядній станції біля ТЦ «Епіцентр» в Сокільниках тариф коливається на рівні 27–29 грн, що теж вище звичних 18–19 грн.

Як пише «Авто24», бензинові авто в Україні наразі обходяться приблизно 4,5–5,1 грн/км, а дизельні – 3,3–3,8 грн/км. Витрати на електромобілі за новими тарифами зростуть майже до рівня бензинових авто. Приміром, Nissan Leaf – 5,1 грн/км, Tesla Model 3 RWD – 4,5 грн/км, а Volkswagen ID.4 – взагалі 5,7 грн/км.

Чому відбулось зростання тарифів?

У компанії EcoFactor пояснили, що деякі оператори підвищили тарифи на публічну зарядку через рішення НКРЕП підвищити граничні цін (прайс-кепів), яке ухвалили, щоб залучити закупівлю імпортної електроенергії під час пікових навантажень.

«Це напряму впливає на собівартість електроенергії для комерційних споживачів. На ринку також переглядаються окремі складові тарифів та послуг для юридичних споживачів у 2026 році, що в підсумку впливає на кінцеву ціну для бізнесу, який купує електроенергію за вільними цінами», – говорять в EcoFactor.

У компанії порадили водіям перевіряти актуальний тариф у застосунку перед початком зарядки, адже ціни на деяких локаціях можуть змінюватися досить швидко.

Згідно з постанови №70 від 16 січня, яка набрала чинності з 17 січня, максимальна ціна електроенергії на основних сегментах ринку становить 15 тис. грн за МВт-год, а на балансуючому ринку – 16 тис. грн за МВт-год. Саме за такими цінами оператори змушені купувати електроенергію в години пікового навантаження або при нестабільному споживанні, що є типовим для швидких зарядних станцій.

Раніше максимальні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (ВДР) були такі:

із 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

із 07:00 до 11:00 – 6900 грн/МВт-год;

із 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год;

із 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт-год;

із 23:00 до 00:00 – 6900 грн/МВт-год.

Ціни на балансуючому ринку до 17 січня:

із 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год;

із 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год;

із 17:00 до 23:00 – 16 000 грн/МВт-год;

із 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-год.

Тобто в певні години ціни зросли у понад 2,5 рази, і зростання тарифів на електрозаправках – це реакція бізнесу на ринкові умови та подорожчання електроенергії. Проте з 31 березня регулятор повернеться до моделі, де ціна залежатиме від часу доби. Найдорожчою електроенергія залишатиметься у вечірні години, коли зростає загальне споживання. Натомість уночі та вдень граничні ціни будуть нижчими, що стимулюватиме зарядку електромобілів поза піковими періодами.

Таким чином, рішення НКРЕКП фактично закладає нову логіку ціноутворення на ринку зарядки електромобілів: електроенергія стає дешевшою тоді, коли система має надлишок, і дорожчою – у періоди пікового навантаження. Для власників електромобілів це означає поступовий перехід від фіксованих тарифів до більш гнучкої, ринкової моделі оплати зарядки.