Йдеться про споруду міської водолазної станції

У 2022 році Тернопільська міська рада уклала з фірмою, яка пов’язана з бізнес-групою Ігоря Гуди та Віталія Цимбалюка, інвестиційний договір. Згідно з інвестиційною угодою між мерією і забудовником, ТОВ «КБ-Інвест» зобов’язується реконструювати дві будівлі на березі Тернопільського ставу – на вулиці Білецькій, 54 та на вулиці Чумацькій, 5. Після виконання цих робіт інвестор набуде право власності на нежитлову споруду за останньою адресою. Йдеться про приміщення міської водолазно-рятувальної станції, які розташовані впритул до приватного будинку відомого у Тернополі забудовника Ігоря Гуди. ZAXID.NET з’ясовував деталі цієї угоди.

Відкриття спортивної школи

У серпні 2025 року Тернопільська міська рада прозвітувала про відкриття оновленої комунальної дитячо-юнацької школи з водних видів спорту. Школа розташована на березі Тернопільського ставу на вулиці Білецькій, 54.

У міській раді Тернополя зазначили, що школу та елінги (спеціальні гаражі для човнів та дощок для віндсерфінгу) власним коштом відремонтувала місцева будівельна компанія «Креатор Буд».

На відкритті школи був присутній і керівник компанії «Креатор-Буд» – відомий тернопільський забудовник Ігор Гуда. Тоді міський голова Сергій Надал подякував йому за «вагомий внесок у розвиток міста» і додав, що така співпраця – «приклад соціально відповідального бізнесу, який дбає про майбутнє дітей і громади».

Мер Тернополя Сергій Надал показує Ігорю Гуді відремонтовану школу

ZAXID.NET надіслав інформаційний запит до Тернопільської міської ради, щоб дізнатися деталі реконструкції. Зокрема, якою була вартість ремонту та які саме роботи там виконали. Замість кошторису редакція отримала у відповідь інвестиційний договір.

Яка компанія займалася реконструкцією

Інвестиційний договір на реконструкцію двох комунальних будівель уклали 22 серпня 2022 року. Перед цим, 28 червня 2022 року, засідала комісія з відбору інвесторів на ці об’єкти, а 6 липня 2022 року виконавчий комітет затвердив рішення комісії і дозволив укласти інвестиційний договір. Документ підписали між трьома сторонами – це виконком, управління обліку та контролю за використанням комунального майна та ТОВ «КБ-Інвест» в особі керівника Івана Сопронюка.

Згідно з договором, фірма «КБ-Інвест» мала за власні гроші провести реконструкцію нежитлових будівель за адресами вул. Білецька, 54 та вул. Чумацька, 5. Водночас у пункті 2.3 договору зазначено, що після реконструкції цих споруд ТОВ «КБ-Інвест» «набуває право власності на реконструйовану нежитлову будівлю на Чумацькій, 5, за виключенням частини реконструйованих приміщень в ній, що становитиме комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади».

В інвестиційному договорі також згадано земельну ділянку площею 0,1844 га на вул. Чумацька, 5 на якій розміщені два одноповерхових будиночки. За кадастровим номером, який зазначений в документі, йдеться про ділянку поруч із приватним будинком Ігоря Гуди. На цій ділянці розташована міська водолазна станція. Згідно з інвестиційним договором, ця ділянка залишається у комунальній власності.

Ліворуч – супутниковий знімок з мапи Google, де у верхній частині видно маєток Ігоря Гуди, праворуч – кадастрова карта, на якій видно комунальні ділянки на березі Тернопільського ставу

Історія вілли-елінгу на березі ставу

Будинок на березі Тернопільського ставу поруч з водолазною станцією Ігор Гуда почав зводити в 2013 році. За даними сайту «Політерно», у червні 2013 року він отримав в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 0,0827 га для обслуговування та реконструкції нежитлового приміщення, а саме гаража з використанням в рекреаційних цілях і будівництвом причалу та елінгу за адресою вул. Чумацька, 5Б.

У 2013 році цей будинок був запланований як реконструкція гаража

Через кілька років реконструкція гаража виросла в п’ятиповерховий маєток. Ба більше, довкола території були незаконно вирубані дерева, через що у 2014 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справа дійшла до суду. За незаконну рубку 29 дерев та зняття верхнього родючого шару ґрунту судили виконроба компанії «Креатор-буд» Василя Мудеревича. Він отримав 2,5 роки ув’язнення, однак був звільнений від відбування покарання. Виконроб «Креатор-Буду» оплатив завдані державі збитки за зрубані дерева – понад 200 тис. грн. У 2015 році активісти та представники «Правого сектора» влаштували кілька протестів і блокували заїзд до будівництва.

Однак, це не дало результатів, будівництво вілли тривало. А в березні 2017 року депутати на сесії Тернопільської міської ради внесли зміни до генерального плану міста. У ці зміни увійшли земельна ділянка і збудована на ній вілла Ігоря Гуди.

Зв’язки Сопронюка та Гуди

За даними YouControl, керівником та засновником ТОВ «КБ-Інвест», яке згадане в інвестиційному договорі про реконструкцію комунальних будівель на Білецькій та Чумацькій вулицях, є киянин Іван Сопронюк. Підприємство є агенцією з нерухомості, займається продажем власного нерухомого майна та організовує будівництво. Розмір статутного капіталу – 2 тис. грн.

Водночас Іван Сопронюк є керівником ще однієї фірми – ТОВ «Форест-клуб», яка вже входить в групу Ігоря Гуди та Анни і Віталія Цимбалюка. Останній є сином народного депутата від ВО «Батьківщина» та колишнього голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Зв'язки Сопронюка і Гуди (скрин з YouControl)

Наразі невідомо, коли на ділянці за адресою Чумацька, 5 почнуть проводити реконструкцію комунальних приміщень. Як з’ясував ZAXID.NET, зараз на цій території є два невеликі одноповерхові будинки. Саме там розміщена міська водолазно-рятувальна станція. Територія обгороджена, але виглядає занедбаною. Поруч також розташована громадська вбиральня.