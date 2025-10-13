Будівля розташована в центрі на вул. Багата, 1

Закинуту будівлю на вул. Багатій, 1 у центрі Тернополя реконструюються під регіональний офіс управління Державного бюро розслідувань. Однак, за даними видання «Наші гроші», Львівське територіальне управління ДБР реконструкцію і облаштування сховища замовило за завищеними вдвічі цінами та заниженою зарплатою.

Тендер на проведення реконструкції будівлі із заходами з енергозбереження та облаштувати в ній захисної споруди цивільного захисту (сховища) ДБР оголосило у серпні 2025 року. Про це йдеться на сайті Prozorro. Початкова вартість становила 36,3 млн грн. На торги свою пропозицію подала лише одна фірма – це ТОВ «Тербудгруп». Її ціна реконструкції була на 800 тис. грн дешевшою і становила 35,4 млн грн. 2 жовтня за результатами тендеру ДБР замовило у ТОВ «Тербудгруп» реконструкцію будівлі на вул. Багата, 1. Її планують провести до кінця 2026 року.

Роботи фінансуються через державний бюджет. Договірна ціна тверда та включає 487 тис. грн на покриття ризиків і 1 тис. грн на інфляцію. Однак переглядаючи закладений кошторис і порівнюючи ціни на будівельні матеріали на сайтах різних постачальників, журналісти з'ясували, що вартість деяких матеріалів завищена вдвічі, а подекуди і вчетверо разів.

В інформації про ціни на матеріальні ресурси гіпсокартон для перегородок 12 мм замовили по 417 грн/м2. Будівельна база «Куб» продає стіновий гіпсокартон Knauf 12,5 мм по 104 грн/м2, що вчетверо дешевше. Компанія «Перший дім» у Тернополі пропонує стіновий гіпсокартон VistaGips 12,5 мм по 115 грн/м2, що в 3,5 раза дешевше.

Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ceresit CT 190 врахували по 29 грн/кг. «Епіцентр» у Тернополі продає її по 20 грн/кг, що на 31% дешевше.

Полівінілацетатну непластифіковану дисперсію замовили по 314 грн/кг. У «Лекс ритейл» вона коштує 148 грн/кг, а в «Екохім» – 115 грн/кг, що на 44-63% дешевше.

Декоративну силікон-силікатну (камінцеву) штукатурку Ceresit СТ 174 замовили по 180 грн/кг. «Епіцентр» у Тернополі продає її по 129 грн/кг, що на 28% дешевше.

Металопластикові вікна врахували по 8 640 грн/м2. «Лінія Вікон» продає вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau Geneo по 5 196 грн/м2, що на 40% дешевше. Нещодавно Фастівська міська рада для ремонту лікарні замовляла на Prozorro металопластикові вікна по 5 699 грн/м2, що на 34% дешевше.

Металопластикові двері замовили по 8 928 грн/м2. Тернопільська школа №24 для ремонту тиру та укриття замовляла металопластикові двері по 6 660 грн/м2, що на 26% дешевше.

Кондиціонери GWH12AAB-K60NA5A врахували по 47 136 грн/шт. Саме таких кондиціонерів у відкритих джерелах не знайшлося. Проте офіційний дилер Gree в Україні продає кондиціонер GREE GWH12AAB-K6DNA5A R32 Wi-Fi по 29 358 грн/шт, що на 38% дешевше. Компанія «Olvent» пропонує інверторний кондиціонер Gree Bora DC Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A/A4A по 26 562 грн/шт, що на 44% дешевше.

Ймовірна переплата тільки на зазначених позиціях становить щонайменше понад 1 млн грн.

«У інформації про ціни також зазначені інші вагомі позиції, вартість яких неможливо порівняти з ринковими цінами через неповний опис характеристик матеріалів. Наприклад, дахова огорожа по 5 634 грн/м2, керамічні глазуровані плитки для внутрішнього облицювання підлоги по 1 464 грн/м2, сантехнічні перегородки по 14 760 грн/м2, дверні блоки теплого алюмінію по 26 400 грн/м2, сталеві радіатори по 10 812 грн/шт тощо», – йдеться у статті «Наших грошей».

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі вказана 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 19 813 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі Work.ua у Тернополі значно вища – 30 000 грн.

Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 18 570 грн, а 35 000 грн в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений приблизно у два рази – з 4,96 млн грн до 9,35 млн грн. Тобто нестачу 4,39 млн грн підприємці можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах з маржі, яку закладають в будматеріали.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. Тернопільська «Тербудгруп» належить Роману Сиваку. З 2018 року компанія отримала державних замовлень на 217,67 млн грн, найбільше у Національному заповіднику «Замки Тернопілля». Роман Сивак – житель Тернопільського району. За даними Youcontrol, раніше постійно балотувався в Великоберезовицьку селищну раду та Тернопільську районну раду від партії «Батьківщина», з 2020 року балотувався від партії «За майбутнє».