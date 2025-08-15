Віталій Шабунін заперечив, що йому віддали особисті телефон та ноутбук

Активіст, очільник громадської організації «Центр протидії корупції» та військовослужбовець Віталій Шабунін заявив, що Державне бюро розслідувань, яке проводило розслідування у його справі, насправді не повернуло йому телефон та ноутбук, вилучені під час обшуків. Напередодні у пресслужбі ДБР повідомили, що після завершення розслідування Шабуніну повернули усі його гаджети.

На своїй сторінці у фейсбуці 15 серпня Віталій Шабунін звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що бюро «знову обмануло журналістів», надавши інформацію про нібито повернення вилучених телефона та ноутбука.

«Це відверта брехня. ДБР не повернули ані мій телефон, ані мій ноутбук (повернули гаджети рідних)», – написав Шабунін.

Крім того, активіст вважає, що ДБР навмисно оприлюднило реліз під час процесуальних дій, коли Шабунін ще не міг спростувати інформацію.

Нагадаємо, напередодні, 14 серпня, у пресслужбі ДБР повідомили, що слідчі завершили розслідування кримінального провадження щодо Шабуніна. У повідомленні йшлося, що голові ЦПК повернули гаджети та техніку, вилучені під час обшуків. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи Шабуніна, обвинувальний акт передадуть до суду.

До того, 13 серпня, слідчі ДБР приїхали до Шабуніна на місце служби, щоб вручити оновлену підозру. За даними правоохоронців, кваліфікація злочину залишилася без змін.

У чому підозрюють Віталія Шабуніна

10 липня голова ЦПК повідомив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. За словами Віталія Шабуніна, це відбулося на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

На наступний день, 11 липня, ДБР прийшло з обшуками до Шабуніна та його родини, і тоді ж оголосило йому про підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За версією слідства, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн.

В межах справи Шабунінв ДБР провело обшуки і в квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова із позивним «Джус». За даними правоохоронців, обшуки пройшли там, оскільки там тимчасово проживав до оголошення підозри Віталій Шабунін. Згодом мати Андрія Пільщикова звинуватила ДБР у непрофесіоналізмі та «бикуванні» під час обшуків, заявивши, що своїми діями правоохоронці завдали їй моральної шкоди.