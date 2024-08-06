В облраді кажуть, що таких грошей в них не має

Виконувач обов’язки голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук видав розпорядження про виплату майже 600 тис. грн екскерівнику Михайлу Головку, якого підозрюють у хабарництві. Згідно з постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова йому мають виплатити зарплату за вимушені прогули. Також його мають поновити на посаді.

Депутати Тернопільської ради 6 серпня на сесії розглянули заяви ексочільника Тернопільської обласної ради Михайла Головка з вимогою виконати рішення суду, який постановив поновити його на посаді і виплатити компенсацію. Під час засідання депутати проголосували «за» те, щоб надати відповідь Михайлу Головку на його звернення.

У проєкті рішення зазначили, що депутати облради 1 серпня під час чергової сесії вдруге звільнили Михайла Головка з посади голови, а саме звільнення відбувалося у законний спосіб. «З метою виконання постанови суду … 1 серпня до трудової книжки Михайла Головка був внесений запис про недійсність попереднього запису про звільнення. Внесено запис про поновлення на роботі і видано розпорядження про виплату коштів. Однак, враховуючи вимогу депутатів 7 скликання Тернопільської облради і враховуючи протокол таємного голосування від 1 серпня, обласна рада прийняла рішення про звільнення Михайла Головка з посади голови облради», – йдеться у відповіді депутатів на звернення екскерівника.

Виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук зазначив, що був змушений видати розпорядження про виплату грошей. Однак наразі 591 тис. грн, які вимагає Головко, в апараті облради немає.

«Ми надіслали звернення в обласну військову адміністрацію, вони там будуть шукати. Тобто всі дії, які передбачалися для виконання судового рішення, ми зробили», – сказав «Суспільне. Тернопіль» Володимир Болєщук.

У коментарі ZAXID.NET Михайло Головко зазначив, що рішення сесії від 1 серпня про його повторне звільнення не має юридичної сили. «Як можна було мене звільнити, якщо мене не поновили тоді на роботі. Рішення апеляційного суду не було виконано. Є певна процедура. Володимир Болєщук мав би написати розпорядження, передати печатки, кабінет, документи, а цього не було зроблено. Сьогоднішнє засідання депутати зібрали, щоб зняти з себе кримінальну відповідальність, бо за невиконання судового рішення доведеться відповідати за Кримінальним кодексом», – зазначив Михайло Головко.

Додамо, що 1 серпня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Того ж дня, депутати вдруге проголосували за звільнення колишнього чиновника з посади голови облради.

Нагадаємо, що 41-річний Михайло Головко та двоє заступників керівника Тернопільської ОВА (Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук) вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктури, які 2022 року проводило комунальне підприємство Тернопільської облради. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка, в яких той постійно згадував голову ОВА Володимира Труша.

Під час обшуків 27 червня 2023 року у кабінеті Михайла Головка правоохоронці знайшли вибухівку. На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехнічні спеціалісти.

Згодом, 28 червня 2023 року, ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов з СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов'язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка.

У листопаді 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід і призначив підозрюваного у вимаганні хабарів Головку цілодобовий домашній арешт. Чиновник намагався поновитися на посаді у березні 2024 року, але Тернопільський окружний адміністративний суд не задовольнив позов.

Додамо, що Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. Раніше він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».