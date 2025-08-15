Щоб ваші закрутки були смачними, безпечними та довго зберігалися, варто орієнтуватися на місячний календар

Серпень – пік літнього сезону заготівель, коли достигають та падають у ціні помідори, огірки, перець, сливи та багато інших овочів та фруктів. Щоб ваші закрутки були смачними, безпечними та довго зберігалися, варто орієнтуватися на місячний календар. УНІАН розповідає, в які дні яку консервацію робити найкраще за місячним календарем.

Найсприятливіші дні для заготівель

Квасити капусту для вживання найближчим часом варто 3, 4, 5, 6, 7, 31, а на зиму – 13, 14, 15, 16 числа. Заморожувати овочі та фрукти, щоб взимку готувати компоти, пироги, запіканки й рагу найкраще 3, 4, 5, 31 серпня. Займатися соліннями, маринувати продукти, готувати на зиму джеми та варення варто 13, 14, 21 і 22 серпня.

Якщо ви плануєте зібрати овочі та фрукти для тривалого зберігання в погребі або підвалі, збирати їх краще 3-8, 26, 27, 31 серпня.

Яких днів краще уникати?

Невдала закваска капусти чи консервації буде, якщо займатися цим 9, 10-12, 19, 20, 23, 24, 25 серпня. А нейтральними днями, у які Місяць не дасть ні позитивного, ні негативного впливу є – 1, 2, 8, 17, 18, 26-30.