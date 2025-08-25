Розпушувач складається у певних пропорціях з харчової соди, борошна та лимонної кислоти

Буває, що під час приготування випічки вдома закінчується розпушувач, а часу на похід у магазин немає. У такій ситуації допоможуть прості перевірені заміни, які використовують досвідчені господині. News 24 розповідає, чим можна замінити розпушувач.

З чого складається розпушувач?

Розпушувач складається у певних пропорціях з харчової соди, борошна та лимонної кислоти. Іноді виробники замість борошна додають ще крохмаль для того, щоб розпушувач довше зберігався. Завдяки такому складу сода та кислота вступають у реакцію під час випікання.

Чим замінити розпушувач?

Щоб замінити розпушувач, ви можете використати звичайну гашену соду або ж зробити розпушувач самостійно. Для цього знадобиться:

5 столових ложок харчової соди.

3 столових ложки лимонної кислоти.

6 столових ложок борошна.

6 столових ложок кукурудзяного крохмалю.

Висипте усі інгредієнти в суху скляну банку та обережно перемішайте дерев'яною паличкою. Важливо, щоб банка та паличка були абсолютно сухими, а паличка – тільки дерев’яною. Через вологу і перемішування металевою ложкою реакція може початися завчасно.