Дональд Трамп назвав причиною запроваджень нових тарифів рішення Китаю посилити експортний контроль

Президент США Дональд Трамп оголосив, що країна запровадить новий тариф у 100% «поверх будь-якого» чинного тарифу на китайські товари. Про це він заявив 10 жовтня у своїй соцмережі Truth Social.

Причиною запровадження додаткових мит на експорт з Китаю Трамп назвав його агресивну позицію у питаннях торгівлі. Трамп стверджує, що Китай надіслав всьому світу «надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари». За словами Трампа, Китай також хоче взяти під експортний контроль деякі товари, які не виробляються ним.

«Це стосується всіх країн без винятку, і, очевидно, це був план, розроблений ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами», – написав Дональд Трамп.

Президент заявив, що у відповідь на таку політику Китаю США запровадять додатковий тариф 100% на китайські товари. Крім того, Трамп анонсував, що з 1 листопада США введуть експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Нагадаємо, раніше Китай оголосив про посилення правил експорту рідкісноземельних елементів, які використовуються для виготовлення смартфонів, автомобілів та іншої техніки. Зазначимо, експортний контроль Китай запроваджує не вперше – до цього країна посилила правила експортного контролю після підвищення тарифів на китайські товари у січні 2025 року.

Також Китай запровадив нові портові збори з суден, пов’язаних із США, включно з тими, що належать чи використовуються американськими компаніями. Крім того, країна розпочала власне розслідування монополії американської технокомпанії Qualcomm, яка хоче придбати ще одного виробника чіпів.

Зазначимо, до запровадження додаткових мит на товари з Китаю США встановив тарифи на рівні 145%, але у травні країни домовилися взаємно зменшити мита. Так, у США запровадили тарифи на китайські товари на рівні 30%, а Китай – 10%.